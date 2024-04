Belo Horizonte e região metropolitana têm mais de 180 vagas de emprego abertas Salários variam até R$ 2.292; confira todas as oportunidades no quadro Hora do Emprego

Belo Horizonte e região metropolitana estão com mais de 180 vagas de empregos abertas. As oportunidades são para operador de caixa, bombeiro hidráulico, repositor em supermercado, ajudante de açougueiro e auxiliar de logística. Os salários são de até R$ 2.292. Confira as vagas no quadro Hora do Emprego.