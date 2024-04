Carro é jogado para fora da pista após acidente provocado por discussão de trânsito em MG Condutor do guincho ainda não foi localizado; cenas foram registradas por condutores que estavam atrás dos envolvidos na confusão

Uma discussão de trânsito terminou com um acidente na BR-381, em Ipatinga, a 209 km de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível ver que o motorista de um caminhão guincho empurra um carro de passeio que seguia no mesmo sentido. O veículo menor é jogado para fora da pista.

As cenas foram registradas por condutores que estavam atrás dos envolvidos na confusão e também pelo motorista do carro de passeio. A empresa do caminhão reboque é registrada em Governador Valadares, a 320 km da capital mineira.

Segundo informações da polícia, o condutor do guincho ainda não foi localizado. O motorista do carro de passeio teve ferimentos leves. O veículo dele foi recolhido por estar com documentação atrasada.