Dia do Pão Francês: alimento é a escolha de muitos mineiros no café da manhã Data é celebrada nesta quinta-feira (21); Record Minas foi até uma padaria para mostrar as melhores combinações

Nesta quinta-feira (21), é comemorado o Dia do Pão Francês. O alimento é o preferido de muita gente no café da manhã. Com manteiga, queijo, presunto ou na chapa, o pão francês tem um espaço especial na mesa do mineiro.