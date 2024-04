Homem ataca motorista de ônibus após receber "buzinada" na Grande BH

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O motorista de um carro se irritou ao "receber uma buzinada" após fazer uma manobra repentina em frente a um ônibus em uma avenida de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O condutor do ônibus informou aos militares que, ao passar pela avenida Laranjeiras, um carro estacionado na via entrou de forma repentina e sem sinalizar. Ele buzinou para o motorista a fim de evitar um acidente.

Em seguida, o motorista do carro desembarcou do veículo e, de forma agressiva, começou a ofender o motorista com palavras e com socos no vidro. Ele também arremessou dois tijolos contra a janela do ônibus. Quando percebeu que estava sendo filmado, o suspeito fugiu do local. O condutor sofreu escoriações no braço e na mão.

Após o ocorrido, o agressor pediu desculpas e se comprometeu a pagar os danos no veículo. As imagens foram repassadas a PM (Polícia Militar), que encaminhou a delegacia de Polícia Civil que irá investigar o caso.