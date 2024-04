"Nasci de novo", diz coletor que foi atropelado enquanto descansava na calçada em MG

Alto contraste

Um coletor foi atropelado enquanto descansava em uma calçada de Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. O repouso durou poucos segundos, quando uma caminhonete saiu da garagem e passou por cima do trabalhador.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O homem atropelado, Marco Túlio da Silva, disse que deitou no local para repousar rapidamente antes de ir para a última coleta antes do almoço e não escutou o barulho do carro.

O homem fraturou o braço e teve ferimentos na cabeça. "Estou firme, estou melhorando", disse o trabalhador.