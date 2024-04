Jovem que teria reagido à abordagem de policiais é baleado e morto

Alto contraste

Um homem morreu após resistir a uma abordagem e entrar em luta corporal com uma guarnição da Rotam no bairro Concórdia, na região nordeste de Belo Horizonte. O suspeito, identificado como John Kennedy, tinha o apelido de "playboy" e era considerado um dos chefes do tráfico de drogas do local.