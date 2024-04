Obra em cratera que se abriu no Belvedere deve ser concluída nesta semana Buraco abriu devido a forte chuva em BH; após quase um mês do começo do problema, prefeitura prevê liberação

O asfalto da avenida Presidente Eurico Dutra, na região centro-sul da capital mineira, cedeu devido a um rompimento no sistema da rede de drenagem pluvial, no dia 07 de março. Ainda neste mês, a obra foi paralisada pelo Ministério do Trabalho, por conta das condições de risco dos trabalhadores da obra. Apesar disso, a prefeitura anunciou que a reconstrução da via será concluída e as duas vias liberadas nesta semana.