Obra na cratera do bairro Belvedere é suspensa pela justiça do trabalho em BH Médico caiu com o carro no buraco e teve que ser hospitalizado; Tribunal não informou o motivo da suspensão

A obra na cratera que se abriu no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte, foi suspensa nesta segunda-feira (18). A decisão é do TRT-MG (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região — Minas Gerais), que não informou o motivo da suspensão.

O buraco na avenida Presidente Eurico Dutra surgiu dia 7 de março, por causa de um rompimento no sistema da rede de drenagem pluvial, de responsabilidade da prefeitura da capital.

Um médico caiu com o carro no buraco e teve que ser hospitalizado. Desde o início da semana passada, a prefeitura vem realizando intervenções no local.

Em nota, a prefeitura informou que “a empresa contratada foi notificada e já está tomando as providências necessárias para atender a todas as condições impostas e seguir com a obra”.