Sua Saúde: especialista alerta sobre importância do cuidado com o rim Médico Bernardo Duarte, membro do corpo clínico do Hospital Universitário Ciências Médicas de MG, tira as dúvidas sobre tratamento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O quadro Sua Saúde desta quinta-feira (14) conversa com o médico Bernardo Duarte, membro do corpo clínico do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais, que alertou sobre a importância do cuidado com o rim. No dia mundial do órgão, o especialista destaca a necessidade do diagnóstico precoce.