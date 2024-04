Alto contraste

O quadro Sua Saúde desta quinta-feira (28) fala sobre as doenças de outono. Entre elas, as gripes, sinusites e pneumonia. A pneumologista Michelle Andreata tira as dúvidas dos telespectadores no estúdio.