Suspeito tem 50% do corpo queimado após tentar roubar cabos de estação em BH Homem em situação de rua caiu de uma altura de 11 metros; estação do metrô Carlos Prates ficou sem energia

Um homem em situação de rua caiu de uma altura de 11 metros ao tentar roubar cabos dentro da estação do metrô Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. Com o rompimento houve um curto-circuito e as chamas se alastraram. O suspeito teve 50% do corpo queimados. A estação ficou sem energia, e os moradores da região sem internet e sem telefone.