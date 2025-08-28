MP pede paralisação de obras na MG-030, em Nova Lima (MG), por risco ambiental Promotoria aponta falhas no licenciamento e alerta para possível supressão indevida de vegetação próxima à Estação Ecológica da UFMG Minas Gerais|Rosildo Mendes, da RECORD MINAS 28/08/2025 - 14h16 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério Público pede paralisação de obras na MG-030, em Nova Lima que ajudaria a melhorar o trânsito na via Reprodução/ Record Minas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Ministério Público de Minas Gerais pede a suspensão das obras da MG-030, em Nova Lima, por riscos ambientais.

A promotoria destaca irregularidades no licenciamento ambiental e risco de perda de vegetação nativa próxima à Estação Ecológica da UFMG.

As obras são vistas como essenciais para reduzir congestionamentos, mas o MP defende a precaução em casos de danos ao meio ambiente.

O processo judicial está em análise, e a Prefeitura de Nova Lima foi contatada para se manifestar sobre o caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Nova Lima, ingressou com pedido liminar para a suspensão imediata das obras da Via de Integração Metropolitana 030/Jardim da Torre, em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

A promotoria alega irregularidades no processo de licenciamento ambiental e risco de supressão indevida de vegetação nativa.No documento encaminhado à Justiça, na última sexta-feira (21/8), a promotora Claudia de Oliveira Ignez destacou que há indícios de danos irreversíveis à vegetação localizada nas proximidades da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – Estação Ecológica da UFMG.

O pedido ocorre no âmbito de uma Ação Popular que contesta a execução da obra conduzida pela Prefeitura de Nova Lima. O projeto, porém, é visto por parte da população como uma medida necessária para reduzir os congestionamentos diários no corredor da MG-030 e nos acessos de bairros e condomínios à capital mineira.

De acordo com o MP, estão configurados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Para a promotoria, a manutenção das intervenções pode resultar em impactos ambientais de difícil ou impossível reparação.

‌



Por isso, defende-se a aplicação do princípio da precaução, que determina a suspensão de atividades sempre que houver risco consistente ao meio ambiente, mesmo em cenários de incerteza científica. Outro ponto enfatizado é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula nº 618, que prevê a inversão do ônus da prova em ações ambientais.

Isso significa que cabe ao empreendedor comprovar que sua atividade não causa danos ambientais, e não ao contrário. Na manifestação, o Ministério Público recomenda que a 1ª Vara Cível de Nova Lima suspenda de imediato qualquer intervenção relacionada à obra, intime os responsáveis para cumprimento da decisão e estabeleça multa em caso de descumprimento.

Segundo a promotoria, a medida é de caráter cautelar, reversível e proporcional, tendo como objetivo preservar a integridade da área até o julgamento definitivo da ação. O processo está em análise pela Justiça. A reportagem procurou a prefeitura de Nova Lima e aguarda retorno.