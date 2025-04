Motorista teria visto vulto antes de perder controle de ônibus que capotou e matou 11 em MG Informação foi divulgada pelo delegado Luciano Alves, que investiga o caso, nesta quarta-feira (09); caso continua em investigação Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 09/04/2025 - 19h05 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente matou 11 pessoas, incluindo duas crianças; polícia ainda investiga o caso Reprodução/RECORD MINAS

O motorista do ônibus que capotou na MG-223, perto de Araguari, a 671 km de Belo Horizonte, contou à polícia que viu um vulto antes de perder o controle do veículo. A informação foi divulgada pelo delegado Luciano Alves, que investiga o caso, nesta quarta-feira (09). O acidente matou 11 pessoas, entre elas duas crianças.

“A investigação já está em estado avançado. Provas foram juntadas e testemunhas ouvidas para se chegar a causa do acidente. O motorista tem 58 anos de idade e 32 de profissão. Ele prestou depoimento e foi liberado. Ele alegou que fazia essa rota semanalmente”, contou.

A Polícia Civil aguarda o envio de documentos pela empresa dona do ônibus. A situação do veículo é regular. As causas do capotamento ainda são investigadas.

Até o momento, dos 11 corpos, cinco foram identificados por meio de datiloscopia, três por reconhecimento familiares e outros três aguardam respostas de outros institutos de identificação para confirmação das identidades. Foi montada uma força-tarefa para identificar as vítimas.

‌



Dinâmica

O ônibus saiu de Goiânia (GO) na segunda-feira (07) e estava a caminho de São Paulo (SP). As primeiras informações indicam que o motorista perdeu o controle da direção do coletivo, atravessou o canteiro central que liga as rodovias MG-223 e a MG-413 e capotou na alça de acesso. Testemunhas e ocupantes do ônibus dizem que o veículo estava acima do limite de velocidade, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Parto de emergência

Uma das vítimas do acidente, que estava grávida de oito meses, passou por um parto de emergência no Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal de Uberlândia). O casal viajava na parte de baixo do ônibus. Segundo o homem, a bebê, chamada Aurora, está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da unidade de saúde.

‌



O homem contou que estava dormindo e acordou quando sentiu o veículo inclinando. “Estava muito escuro, eu estava dormindo, mas meu sono é muito leve. Eu estava deitado do lado dela e senti o ônibus inclinando. Acordei no susto e ela me perguntou o que era. Tentei segurá-la e puxá-la para o meu lado, só que aí o ônibus saiu arrastando e foi arrastando pelo trevo”, detalhou.

O marido contou que precisou procurar pela esposa com uma lanterna, quando saiu do ônibus. A mulher sofreu ferimentos graves e precisou amputar um dos braços. Segundo o marido, ela fez uma cirurgia no braço e vai passar por um procedimento na cabeça, já que parte do couro cabeludo foi arrancado.

‌



Veja a nota da empresa do ônibus na íntegra:

“A Real Expresso lamenta profundamente o ocorrido às 3h24 da madrugada de hoje, envolvendo um de seus veículos na MG 223 próximo a Araguari. O ônibus, que havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 de ontem com destino a São Paulo, transportava 53 passageiros. Desde a ocorrência, nossas equipes foram mobilizadas imediatamente, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares. Até o momento foram confirmadas 11 vítimas fatais. 6 feridos encontram-se nos hospitais locais como o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); 10 foram para a UPA de Araguari (dos quais 8 permanecem e 2 passageiros já receberam alta). Os demais foram liberados no momento do atendimento local e seguiram viagem. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e todo suporte às suas famílias. Para familiares e pessoas que buscam mais informações sobre os passageiros, disponibilizamos nosso canal de atendimento 24 horas através do telefone 0800 728 1992, que está à disposição para fornecer todo o suporte necessário”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp