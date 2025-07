Mulher de 36 anos morre após cair da Pedra do Elefante durante descida de rapel em MG Vítima estava acompanhada de mais duas pessoas; grupo é experiente na prática do esporte e mora em São Paulo Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 06/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 13h15 ) twitter

Vítima estava acompanhada de mais duas pessoas; grupo é experiente na prática do esporte e mora em São Paulo

Uma mulher de 36 anos morreu, na tarde deste sábado (05), enquanto praticava rapel na região da Pedra do Elefante, em Andradas, cidade a 463 km de Belo Horizonte. Segundo relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, ela teria caído durante a descida.

A vítima estava no local acompanhada de mais duas pessoas, uma mulher, de 33 anos, e um homem, de 31, que foi quem acionou os bombeiros. Segundo ele, o grupo é experiente na prática do esporte e mora em São Paulo.

Ainda de acordo com o homem, o acidente aconteceu faltando 93 metros para a base da serra. A vítima, por motivos ainda desconhecidos, caiu, atingindo a pedra e a vegetação do local.

Quando o restante do grupo concluiu a descida, a vítima já estava sem os sinais vitais. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que montou uma operação para o resgate, com o uso de equipamentos de salvamento em altura e terrestre. Os militares precisaram caminhar por 6 km em trilhas na mata fechada para chegar ao local.

Após o resgate, o corpo foi levado por uma funerária para o IML (Instituto Médico Legal) de Poços de Caldas, a 461 km da capital mineira. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas do acidente.

