Mulher é morta com mais de 20 facadas pelo companheiro dentro de casa na Grande BH Segundo familiares, o casal tem dois filhos, de 14 e 11 anos, e vivia um relacionamento conturbado Minas Gerais|Do R7, com Leandro Wagner, da Record Minas 14/04/2025 - 08h59 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h04 )

Mulher é morta com mais de 20 facadas pelo companheiro dentro de casa na Grande BH

Uma mulher, de 37 anos, foi brutalmente assassinada pelo próprio companheiro, na noite deste sábado (12), dentro da casa onde moravam, no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Justinópolis.

Segundo a PM, ao chegarem ao local da ocorrência, os militares ouviram gritos de socorro vindos da residência. Ao entrarem, encontraram Ana Paula gravemente ferida. O autor, Sebastião Henrique da Silva, também de 37 anos, confessou o crime no momento da prisão e afirmou que eles haviam discutido. Ele relatou que, após uma suposta agressão, foi até a cozinha, pegou uma faca e golpeou a mulher repetidamente.

A perícia apontou pelo menos 20 perfurações no corpo da vítima, concentradas nas regiões do peito, pescoço e abdômen. Após o crime, o homem ainda teria trancado o portão da casa, impedindo que vizinhos e populares pudessem prestar socorro.

Segundo familiares, o casal tem dois filhos, de 14 e 11 anos, e vivia um relacionamento conturbado. No fim do ano passado, Ana Paula chegou a pedir o divórcio, e Sebastião saiu de casa. No início deste ano, ele teria pedido para voltar, alegando dificuldades financeiras e a impossibilidade de pagar pensão. A vítima, sensibilizada, o acolheu novamente. No entanto, as brigas continuaram.

Sebastião foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ana Paula será velada nesta segunda-feira (15), das 13h30 às 15h30, no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves.

