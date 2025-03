Mulher é morta estrangulada pelo companheiro em Belo Horizonte Crime ocorreu durante a madrugada deste Domingo (2) dentro do quarto do casal. Minas Gerais|Do R7 02/03/2025 - 09h48 (Atualizado em 02/03/2025 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vítima foi morta pelo companheiro durante a madrugada deste Domingo (2) no bairro Glória em Belo Horizonte

Uma mulher de 29 anos foi morta estrangulada pelo companheiro, na madrugada deste Domingo (2) no bairro Glória, região Noroeste da capital.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Ianca Sena de Andrade, 29 foi encontrada caída no chão do quarto com o cabo de computador enrolado em seu pescoço. O autor do crime é seu companheiro Denis Miranda Sandinha, 46. Ele foi preso em flagrante e confessou ter cometido o assassinato após eles terem uma discussão.

Ainda de acordo com os militares, a mãe do autor de 79 anos, que reside no mesmo endereço, foi acordada durante a madrugada pelo seu filho, dizendo que havia matado Ianca.

Dentro do quarto os militares encontraram cinco pinos vazios de cocaína. Ele informou aos policiais que ambos faziam uso frequente de drogas. O Médico do Samu confirmou o óbito e o corpo foi encaminhado ao IML de Belo Horizonte.

‌



Ianca tinha passagens por uso e venda de drogas, ainda quando era menor de idade. No ano de 2014 ela sofreu uma tentativa de homicídio , após ser baleada por um homem que ela tinha relacionamento. Na ocasião, após ser baleada em casa, ela foi socorrida para o Hospital Municipal de Contagem. O autor confessou o crime e foi preso.