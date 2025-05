Mulher é presa suspeita de incentivar que filho espanque adolescente no interior de MG Segundo a Polícia Militar, as agressões foram motivadas por repressões anteriores sofridas pelo suspeito Minas Gerais|Do R7 21/05/2025 - 18h42 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h56 ) twitter

A mulher confirmou o ocorrido e alegou estar somente defendendo o filho que, segundo ela, sofre agressões e ofensas rotineiras feitas pela vítima no ambiente escolar

Uma mulher de 35 anos foi presa após ser flagrada incitando a violência entre adolescentes nesta segunda-feira (19), em Juiz de Fora, a 260 Km de Belo Horizonte. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o filho da suspeita, de 15 anos, agrediu uma menina de 17, com diversos socos.

Nas imagens é possível notar as falas de incentivo da mãe. “Bate na cara dela, dá tapa na cara dela”, grita a mulher. Além dos socos, a vítima também é empurrada contra uma estrutura de ferro e, durante a agressão sofreu cortes no rosto, próximos aos olhos, e nos lábios, precisando ser hospitalizada. A adolescente reclamou ainda de dores na cabeça e na região da lombar.

A Polícia Militar foi acionada por meio do Conselho Tutelar da região. Segundo os militares, a vítima contou ter sido emboscada pelo adolecente e a mãe dele na saída de onde estudavam. A menina conta ainda que foi puxada e derrubada no chão pela mulher. Durante as agressões, o celular da adolescente ainda teria sido danificado.

A mulher confirmou o ocorrido e alegou estar somente defendendo o filho que, segundo ela, sofre agressões e ofensas rotineiras feitas pela vítima no ambiente escolar. O adolescente não foi localizado e segue sendo procurado pelos investigadores. A mãe foi presa em flagrante e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora e pode responder por corrupção de menor.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

