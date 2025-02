Mulher morre após sofrer acidente e carro cair em ribeirão em Belo Horizonte Após perder o controle da direção, o veículo caiu dentro do Ribeirão do Onça no bairro Ribeiro de Abreu. Minas Gerais|Virgínia Nalon e Leandro Wagner 10/02/2025 - 01h33 (Atualizado em 10/02/2025 - 07h36 ) twitter

Vítima foi encontrada já sem vida dentro do carro submerso no Ribeirão do Onça

Uma mulher, de 52 anos, morreu, na noite deste domingo (9), após cair com o carro no Ribeirão do Onça, no bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas, o carro seguia pela rodovia MG-020 e, após ultrapassar um ônibus que estava parado no ponto, a condutora teria perdido o controle da direção e saiu da pista, caindo de uma altura de aproximadamente seis metros, dentro do córrego.

Equipes dos Bombeiros, Samu e Polícia Militar chegaram ao local rapidamente. Porém, tiveram muita dificuldade em terem acesso à vítima, que estava dentro do carro submerso há mais de três metros de profundidade. Somente duas horas após o acidente, os socorristas conseguiram retirar a vítima de dentro do carro. A vítima foi identificada como Alice de Freitas. Ela não apresentava lesões no corpo, por isso militares acreditam que ela tenha falecido devido ao afogamento.

Ainda segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o namorado de Alice teria informado que o casal passou o dia juntos, e que ela teria saído para comprar bebidas para eles, quando sofreu o acidente. O carro permaneceu dentro do leito do Ribeirão e será retirado posteriormente.