Mulher perde controle de carro, atropela e mata marido na Grande BH Acidente aconteceu dentro de garagem de imóvel onde casal vivia; vizinhos tentaram prestar socorro, mas vítima não resistiu Minas Gerais|Do R7 15/08/2025 - 12h04 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h08 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um acidente doméstico em Contagem resultou na morte de um homem de 52 anos.

A motorista perdeu o controle do veículo enquanto saía para trabalhar, atingindo seu marido que abria o portão.

Vizinhos tentaram ajudar até a chegada dos bombeiros, mas a morte foi confirmada no local.

A polícia investiga um possível problema mecânico no veículo e câmeras de segurança podem ter registrado o incidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Casal, natural de Governador Valadares, mora na região metropolitana há mais de 30 anos Reprodução/Record Minas

Uma motorista, de 46 anos, saía para trabalhar quando perdeu o controle da direção e matou o próprio marido ainda dentro da garagem, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O marido, de 52, que abria o portão para ela, foi atingido pelo veículo automático, lançado contra o portão e acabou ficando preso debaixo do carro.

Uma vizinha que ouviu a movimentação contou que correu para ajudar e percebeu que o homem estava preso sob o veículo. Ela, junto de outros vizinhos, tentou prestar socorro até a chegada dos bombeiros e do SAMU, mas a morte foi constatada no local.

O casal, natural de Governador Valadares, mora na região metropolitana há mais de 30 anos e havia se mudado para o bairro recentemente. Segundo a Polícia Militar, a condutora só conseguiu parar o carro no meio da rua.

A corporação informou ainda que a mulher seria levada para a delegacia e que câmeras de segurança de imóveis próximos podem ter registrado o atropelamento. Há suspeita de que o veículo possa ter apresentado um problema mecânico, hipótese que ainda será investigada.

