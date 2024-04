Ônibus de turismo pega fogo com passageiros, em Caeté (MG) Turistas conseguiram escapar antes que as chamas destruíssem o veículo; bombeiros informaram que o incêndio começou no motor

