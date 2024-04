Políticos da base de Lula deixam evento com o presidente em MG após serem trocados de lugar

Alto contraste

Deputados deixaram o local e evitaram entrevistas (Reprodução / Record Minas)

Deputados estaduais mineiros da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixaram a inauguração de uma fábrica de insulina com a presença do chefe do Executivo, nesta sexta-feira (26), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, por se sentirem desprestigiados.

O “climão” ocorreu após o cerimonial da empresa Biomm pedi-los para trocar de lugar. O grupo havia se posicionado na primeira fileira de assentos, a mais próxima do palco. Segundo eles, a organização informou que o espaço era destinado aos parentes de diretores da empresa.

Dentre os parlamentares, estava o presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, o deputado estadual Cristiano Silveira, e os também deputados estaduais Jean Freire (PT), Ulysses Gomes (PT), Andréia de Jesus (PT), Bella Gonçalves (PSOL), Ana Paula Siqueira (Rede) e Lohanna França (PV).

Na saída do evento, os parlamentares evitaram gravar entrevista, mas confirmaram que estavam indo embora em função do ocorrido. A reportagem procurou a Biomm e aguarda retorno.

O presidente Lula deixou a cidade no início da tarde. Por volta das 13h18 ele embarcou rumo a São José dos Campos, no interior de São Paulo, para cumprir outra agenda.