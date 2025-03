PSD cancela eventos após agravamento do estado de saúde do Prefeito de BH Fuad Noman faleceu na manhã desta quarta-feira (26); morte do político foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 26/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h15 ) twitter

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, continua internado

O PSD (Partido Social Democrático) cancelou, nesta quarta-feira (26), dois eventos que aconteceriam em Belo Horizonte, nesta quinta (27) e sexta (28) de março, após o agravamento do estado de saúde do prefeito Fuad Noman. A morte do político foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura. De acordo com o comunicado, ele faleceu às 11h27 em consequência de complicações do câncer.

O político é filiado ao partido e sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de terça-feira (25). Noman está internado no Hospital Mater Dei, na região Centro-Sul da capital mineira, desde o dia 3 de janeiro, para tratamento de insuficiência respiratória aguda.

Segundo a sigla, estavam previstos o encontro estadual de prefeitos e prefeitas de Minas Gerais 2025, assim como o encontro semestral da bancada do partido.

“Que nos unamos em orações pela recuperação de Fuad”, pediu o comunicado.

Histórico de saúde

Em 4 de julho de 2024, Fuad Noman revelou ter sido diagnosticado com câncer no sistema linfático, sem detalhar o tipo do tumor. O diagnóstico foi divulgado pouco antes do início da campanha pela reeleição. Na época, ele já havia feito cirurgia para retirada do nódulo.

Durante a campanha, Noman passou por tratamento de quimioterapia, concluído em 14 de outubro, antes do segundo turno das eleições. Passado o segundo turno, entre 23 e 28 de novembro do mesmo ano, o prefeito foi internado no Hospital Mater Dei com dores nas pernas.

No início de dezembro, o político ficou cerca de 10 dias internado com pneumonia e sinusite. Ele usou antibióticos venosos para combater as doenças. Na época, o prefeito também passou por reavaliação oncológica, que acusou remissão do câncer.

No dia 19 de dezembro, Noman foi hospitalizado com sangramento intestinal, desidratação e diarreia. Segundo os médicos, a suspeita é que o quadro tenha sido causado pelo uso de anticoagulante oral. O prefeito chegou a ficar dois dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas sem uso de apoio respiratório. Ele recebeu alta médica no dia 23 de dezembro e passou o Natal em casa, de onde também estava trabalhando.

No dia 1º de janeiro, Fuad foi empossado prefeito pela segunda vez em cerimônia remota. O político apareceu em uma chamada de vídeo ao lado da esposa. Ele usava máscara de proteção no rosto e fez o juramento com dificuldade na fala.

Na tarde do dia 03 de janeiro de 2025, Noman foi internado com insuficiência respiratória aguda e precisou de assistência respiratória. Ele está internado desde então. Na noite desta terça-feira (25), Fuad sofreu uma parada cardiorrespiratória.