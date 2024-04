Record Minas vence prêmio Domingos Fraga e recebe menção honrosa pela produção multiplataforma Especial “Fernando Sabino, o Homem no Espelho”, venceu o prêmio na categoria Imagem e Arte Gráfica

Premiação, promovida pela Record TV, avalia trabalhos multiplataforma de todo o grupo (Foto/Lucas Eugênio/Record Minas/30.04.2024)

O especial “Fernando Sabino, o Homem no Espelho”, da Record Minas, venceu o prêmio Domingos Fraga de jornalismo multiplataforma, nesta segunda-feira (29), na categoria Imagem e Arte Gráfica. A Record Minas também recebeu uma menção honrosa pela produção multiplataforma realizada durante o ano de 2023.

O especial, veiculado em dezembro de 2023, celebra os 100 anos de nascimento do premiado escritor mineiro. A reportagem traz entrevistas com artistas e com o filho de Sabino, em um resgate histórico de tirar o fôlego. A arte feita para o especial foi criada pelo Editor de Videografismo João Teixera Jr.

A Record Minas foi reconhecida pelo segundo ano seguido. Na edição 2022, a emissora foi premiada na categoria Praças.

A premiação, promovida pela RECORD, avalia trabalhos multiplataforma de todo o grupo, que devem ser concebidos para diferentes mídias, como podcasts, televisão e redes sociais. A Record Minas recebeu também uma menção honrosa pela produção multiplataforma em 2023. Foram mais de 10 séries de reportagens e quadros com conteúdos pensados para diferentes meios. Dentre eles, as séries Favela S.A, 60+, Minas Sustentável, Mulheres do Campo e Artesãos de Minas.

Assista ao especial neste link.