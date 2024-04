Rogério Correia (PT) acredita em união da esquerda na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte

Alto contraste

Rogerio Correia criticou a atuação da prefeitura de Belo Horizonte diante a epidemia de dengue Rogerio Correia criticou a atuação da prefeitura de Belo Horizonte diante a epidemia de dengue (Foto/Lucas Eugênio/Record Minas/14.03.2024)

O deputado federal Rogério Correia (PT) está confiante em conseguir formar uma aliança entre os candidatos da esquerda na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. A declaração foi feita durante participação no quadro MGR na Política, do MG Record, nesta quinta-feira (14).

“Eu tenho conversado muito com a companheira Bella Gonçalves, uma deputada estadual brilhante, com a Ana Paula, que tem todo o direito de se colocarem como pré-candidatas, assim como tenho conversado com a Duda Salabert, que é minha colega na Câmara Federal. Há algo em comum, que é a necessidade de fazer com que a gente tenha do governo do Lula um respaldo. Em outras palavras, que a gente derrote os candidatos do campo bolsonarista. Nesse aspecto, eu sou otimista de conseguirmos unir esse campo do presidente Lula em torno da minha candidatura", disse Rogério.

O deputado é o primeiro a participar de uma série de entrevistas, feitas pela Record Minas, com os quatro primeiro colocados na pesquisa do Instituto Realtime Big Data, divulgada nesta terça-feira (12). O prefeito Fuad Noman (PSD), que aparece em terceiro lugar na pesquisa, se recusou a participar.

Rogerio Correia criticou a atuação da prefeitura de Belo Horizonte diante a epidemia de dengue vivida na cidade e disse que a capital mineira está abandonada. "Se a prefeitura tivesse ido às periferias, e mesmo na região centro-sul de Belo Horizonte, ela teria visto o matagal que está essa cidade e teria feito essa capina. Eu nunca vi essa cidade com tanto mato. Não é à toa que é uma das piores capitais com índices de dengue", falou o deputado.

Sobre a situação do transporte público, identificado pela população como o principal problema da capital mineira, o candidato também criticou a postura da administração municipal.

“Os ônibus são velhos, os contratos não são respeitados. Se a empresa não cumpre o contrato, ela não pode continuar com o contrato. Se a prefeitura tivesse consultado a população, não teria feito esse gasto de R$500 milhões de subsídio, essa moleza nós vamos acabar. Ou a empresa cumpre o contrato, ou não tem contrato. Precisa ter um prefeito com pulso, mas que escute a população", disse o Rogério.

Rogerio Correia também falou sobre a situação do Anel Rodoviário e a mineração na Serra do Curral. Confira a entrevista na íntegra:

