Saiba tudo sobre caso da professora morta pelo filho em Belo Horizonte Caso, que começou como desaparecimento, é uma tragédia que marca a capital mineira, já que filho matou a própria mãe por dinheiro Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 )

Matteos França Campos, preso na última sexta-feira (25), confessou que matou a própria mãe por conta de discussões sobre dívidas com jogos de azar

A professora de história Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi morta pelo próprio filho, Matteos França Campos, de 32 anos, por conta de discussões sobre dívidas com jogos de azar. O filho da vítima foi preso na tarde última sexta-feira (25), após ter confessado o crime.

Após a prisão, Matteos foi encaminhado, na última sexta, para o Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira. Lá, ele foi ameaçado de morte e, por isso, a defesa pediu a transferência do suspeito. Matteos foi transferido no início da tarde desta segunda-feira (28) para o Presídio Inspetor Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

RESUMO DA NOTÍCIA A professora de história Soraya Tatiana Bonfim foi assassinada pelo filho, Matteos França Campos, devido a discussões sobre dívidas relacionadas a jogos de azar.

Matteos confessou o crime após ser preso e afirmou que o assassinato ocorreu durante uma briga com a mãe sobre sua situação financeira.

O corpo de Soraya foi encontrado em um viaduto, e o filho tentou enganar a polícia, alegando que ela estava desaparecida.

Matteos foi exonerado de seu cargo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e teve sua prisão convertida em preventiva após ameaças recebidas na prisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lelembre o histórico do crime:

Morte

Matteos França estrangulou a mãe no dia 18 de julho, após discussões sobre dívidas com jogos de azar. Depois de matá-la, o homem colocou o corpo da mãe no carro da própria vítima e seguiu pela rodovia MG-10 até a cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi encontrada debaixo de um viaduto às margens da rodovia.

Câmeras de segurança já haviam registrado imagens do veículo da vítima circulando pela via no sentido ida e volta na data do crime. Apesar de o corpo apresentar marcas nas coxas e sangramento nas partes íntimas, a Polícia Civil informou que não houve indícios de violência sexual. Após o crime, ele ainda viajou com amigos para a Serra do Cipó.

Anúncio do desaparecimento

O filho da vítima acionou a Polícia Militar (PM) na manhã do dia 19 de julho. Antes, ele procurou vizinhos e uma amiga próxima da família para verificar se Soraya estava no apartamento em que vivia, já que ele estava viajando.

Soraya foi vista pela última vez na sexta-feira (18) pela manhã, no trabalho. O filho informou que a professora, que iria a uma festa de aniversário na noite da sexta, disse a ele que ela estava com fortes dores no estômago e que não iria mais ao evento.

O filho informou à Polícia que ela estava desaparecida e que ele estava em uma viagem na região da Serra do Cipó, a cerca de 100 km de Belo Horizonte.

Encontro do corpo

Na manhã do dia 20 de julho, policiais militares, após uma ligação anônima, foram acionados para atender a uma ocorrência no bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Grande BH. Debaixo de um viaduto, os militares encontraram o corpo de uma mulher parcialmente coberto por um lençol branco.

A vítima vestia apenas uma blusa cinza, apresentava queimaduras na parte interna das coxas e manchas de sangue. O filho de Soraya foi acionado e compareceu ao Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte, onde reconheceu oficialmente o corpo da mãe.

Velório e enterro

O corpo da professora Soraya Tatiana França, de 56 anos, foi enterrado na manhã do dia 22 de julho, em um cemitério do bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. No dia do velório, Matteos foi flagrado chorando no enterro da vítima.

A cerimônia reuniu parentes, amigos, colegas de trabalho e alunos. Ao lado do caixão, a mãe, as irmãs e o filho de Tati se emocionaram. Abatido, o pai da professora agradeceu as demonstrações de carinho.“Eu descobri o alcance do amor da minha filha. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas no velório, e aquela quantidade de flores no velório, eu realmente fiquei impactado com tanto amor que vi escrito por aqui. Isso foi uma obra da minha filha, que eu não sabia o alcance do trabalho dela, de tantos anos cuidando, de tantas gerações de pessoas boas ajudando a ter muitas pessoas boas no mundo”, revelou Nilton França, pai da professora.

Prisão do suspeito

Matteos confessou o crime após ser preso durante a tarde da última sexta-feira, 25 de julho. Ele alegou dificuldades financeiras devido a dívidas de apostas e empréstimos como motivação para o assassinato durante uma discussão acalorada com a mãe. Antes disso, ele tentou enganar as autoridades criando álibis e demonstrando desespero pela ausência dela. A polícia encontrou contradições na versão inicial apresentada por Matteos.

Exoneração do cargo

O governo de Minas Gerais exonerou, no último sábado, 26 de julho, o filho da professora Soraya Tatiana Bonfim, após sua prisão nesta sexta-feira (25), quando confessou ter matado a própria mãe.

Matteos trabalhava como assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, desde 2021, conforme consta no perfil do LinkedIn. A exoneração foi publicada no DOE-MG (Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais).

Audiência de custódia

Matteos teve a prisão convertida em preventiva na tarde do último domingo (27), em Belo Horizonte, durante audiência de custódia promovida pelo TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). A decisão foi da juíza Juliana Beretta Kirche e o caso está sob segredo de Justiça.

Transferência do presídio

A mudança de unidade ocorreu nessa segunda-feira (28), após pedido da defesa, que relatou ameaças de morte contra o acusado dentro do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, onde ele estava detido desde sexta-feira (25).

A defesa alegou risco à integridade física de Matteos diante da superlotação e do clima hostil no Ceresp. O pedido foi acatado após audiência de custódia no domingo (27), quando a Justiça converteu a prisão temporária do investigado em prisão preventiva.

