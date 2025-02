Seis anos após Tragédia de Brumadinho, nenhum réu foi julgado Segundo o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, responsável pelo caso, a maioria dos denunciados já apresentou suas defesas Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 14h21 ) twitter

Polícia Federal indicia 19 pessoas e duas empresas pela tragédia de Brumadinho (MG) Processo contém acusações contra 15 pessoas

Neste sábado (25), completa seis anos da Tragédia de Brumadinho. Até hoje, nenhum réu foi julgado. Em março de 2024, a Justiça arquivou as denúncias contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman. O processo continuou com acusações contra 15 pessoas, dentre gestores da Vale e da Tüv Süd, empresa que atestou a estabilidade da barragem. As duas companhias também foram processadas.

As ações penais que tratam do rompimento da barragem estiveram suspensas no período de abril de 2024 a setembro de 2024 por decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. No dia 09 de setembro, foi retomada a contagem do prazo para apresentação de resposta à acusação.

Nos últimos anos, o processo sofreu idas e vindas e acabou deixando a Justiça Estadual e passou a ser analisado pela Justiça Federal após recurso apresentado por Schvartsman e um engenheiro citado no processo. Segundo o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a maioria dos denunciados já apresentou suas defesas, faltando algumas poucas respostas à acusação a ser apresentadas, cujos prazos ainda não se encerraram.

O Tribunal esclareceu que o próximo passo será a análise das defesas apresentadas e designação de audiências de instrução e julgamento, que ainda não têm data marcada para acontecer.

Vítimas

Após seis anos da tragédia, três vítimas ainda não foram identificadas. Até hoje, os Bombeiros procuram por Maria de Lourdes, Tiago Tadeu e Natália Porto. Atualmente, oito bombeiros trabalham sete dias por semana na área de buscas. Eles se revezam em grandes esteiras que peneiram o material. O objetivo é encontrar fragmentos dos restos mortais das vítimas que possam ajudar na identificação.

Ao todo, a tragédia matou 272 pessoas, sendo que dois bebês ainda estavam sendo gerados.

