Supermercados BH inaugura loja em Lagoa Santa (MG) com vendas para atacado e varejo Unidade é a quarta no município da região Metropolitana de BH; a rede conta com 367 lojas em Minas Gerais e no Espírito Santo Minas Gerais|Do R7 02/07/2025 - 10h24 (Atualizado em 02/07/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a inauguração, a rede soma quatro lojas em Lagoa Santa (MG); no total, o Supermercados BH tem 326 unidades em Minas Gerais Reprodução/Supermercados BH

A rede Supermercados BH reforçou sua presença em Lagoa Santa, na região Metropolitana de Belo Horizonte, com a inauguração de uma nova loja nesta terça-feira (1º). A unidade leva para a cidade um novo formato, com vendas tanto para o atacado quando para o varejo.

Segundo a rede varejista, o formato que busca atender tanto o consumidor comum quanto pequenos empreendedores e comerciantes da cidade. A nova loja tem 2.729,60 metros quadrados de área de vendas, 16 caixas e um estacionamento com 222 vagas, trazendo conforto, variedade de produtos e preços competitivos.

“O espaço foi projetado para garantir acessibilidade, agilidade e conveniência aos clientes, sejam famílias em busca de economia ou empresários abastecendo seus estoques”, destaca a rede.

A nova loja é a quarta unidade Lagoa Santa, que agora soma 326 lojas em Minas Gerais. No total, são 367 unidades, considerando também os pontos de venda no Espírito Santo.

‌



“A abertura desta loja é uma resposta direta à confiança dos nossos clientes e ao compromisso que temos com o desenvolvimento local, oferecendo emprego, produtos de qualidade e economia real para a população”, afirma a direção da rede.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Breno Salomão Gomes (Cidadania) e a vice-prefeita Adélia Aparecida (PRD), além de representantes da comunidade, fornecedores e parceiros comerciais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp