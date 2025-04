Terra treme nesta terça-feira (22) em Betim, na Grande BH Abalo sísmico foi sentido em vários pontos da cidade, mas sem registro de vítimas e danos materiais Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 22/04/2025 - 23h09 (Atualizado em 22/04/2025 - 23h09 ) twitter

Tremor de terra foi sentido em vários pontos da cidade

Há exatamente um mês após um tremor de terra de magnitude 2.5 graus ocorrer em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade voltou a registrar outro abalo sísmico, com a mesma magnitude.

Desta vez, a população sentiu o tremor por volta de 22h desta terça-feira (22), em vários pontos da cidade. Apesar do susto, não houve vítimas e danos materiais. Bombeiros e Defesa Civil de Betim não foram encontrados para falar sobre o evento.

O abalo sísmico de baixa magnitude foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisado pelo Observatório Sismológico da UnB. Assim como em março, o tremor foi de de magnitude 2.5. O sismo ocorreu às 22h05 (horário de Brasília).

Tremores

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, “pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”.





