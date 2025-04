“Trabalhava com alegria”, lembra pai de motoboy morto por colega de trabalho em BH Suspeito do crime, um jovem de 23 anos, fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia; família cobra justiça Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 23/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 02h00 ) twitter

Wanderson Honorato Ferraz morreu aos 24 anos

Quatro dias após a morte do motoboy Wanderson Honorato Ferraz, de 24 anos, a família busca respostas sobre o crime. O suspeito, um jovem de 23 anos e colega de trabalho da vítima, fugiu do local e ainda não foi encontrado.

Paulo Dias Ferraz, pai de Wanderson, conta que o jovem trabalhava como entregador no mercado onde ocorreu o assassinato, assim como outros dois irmãos.

Segundo a família, ele começou no setor de entregas com uma bicicleta e evoluiu para bicicleta motorizada até que conseguir comprar a tão sonhada moto. “Ele tinha uma alegria muito grande com esse trabalho. Ele tinha prazer de, todo dia, pegar essa moto. Ele trabalhava com alegria”, recorda-se o pai.

O crime aconteceu na noite do último sábado (19), na avenida Raja Gabáglia, no bairro Estoril, região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com testemunhas, horas antes do crime, o suspeito brigou com Washington Honorato Ferraz, irmão da vítima, que também trabalha no mercado.

Washington contou à reportagem que os colegas separaram a briga. “Eu pensei que ele tinha ido trabalhar e saí para fazer uma entrega”, relatou. Em seguida, o suspeito teria voltado com uma faca. Neste momento, Wanderson teria o questionado para defender o irmão, sendo atacado no pescoço. Em velório comovente no domingo (20), a família pediu justiça e que amigos não busquem vingança.

