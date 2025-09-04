Agredido e furtado: Atlético MG é condenado a pagar indenização a torcedor em Belo Horizonte Torcedor foi empurrado enquanto tentava se proteger de uma confusão, sofrendo lesões nas costas; ele ainda teve o celular roubado Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 04/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 02h00 ) twitter

Em 10 de novembro de 2024, Atlético e Flamengo disputaram a final da Copa do Brasil, na Arena MRV Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Atlético Mineiro e Arena MRV são condenados a pagar indenização a torcedor agredido na final da Copa do Brasil.

Torcedor sofreu lesões nas costas e teve o celular furtado durante a confusão no estádio.

Incidentes de violência e falhas de segurança levaram à interdição temporária da Arena MRV pelo STJD.

Justiça manteve condenação de R$ 14 mil por danos materiais e morais; Atlético recorreu da decisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Atlético Mineiro e a Arena MRV foram condenados ao pagamento de danos materiais e morais a um torcedor agredido durante a final da última Copa do Brasil, disputada em 10 de novembro de 2024, no estádio do time alvinegro. Na ocasião, ele foi empurrado enquanto tentava se proteger de uma confusão, sofrendo lesões nas costas, e ainda teve um celular furtado. A decisão foi divulgada nessa terça-feira (02).

Brigas generalizadas

Em 10 de novembro de 2024, Atlético e Flamengo disputaram a final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Na ocasião, segundo a denúncia, o esquema de segurança da polícia apresentou falhas e brigas dentro e fora do estádio foram registradas. Nas arquibancadas, atleticanos trocaram socos e chutes e precisaram ser contidos pelos seguranças. Por fim, durante a saída da torcida do Flamengo, militares precisaram usar balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersão.

Interdição do estádio

Dois dias depois da partida, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) interditou a Arena MRV, considerando os graves incidentes e atos de vandalismo. Presidente do tribunal, Luís Otávio Veríssimo considerou diversos fatores, como o arremesso de bombas, a invasão de campo e a agressão a profissionais de imprensa. No dia 28, o fechamento foi derrubado, mas a equipe alvinegra perdeu seis mandos como punição.

Denúncia

Em meio às confusões, Rafael Muzzi, advogado e torcedor do Atlético, foi agredido quando se dirigia à lanchonete para comprar algo para comer. Ele foi empurrado por indivíduos desconhecidos enquanto tentava se proteger de uma confusão, sofrendo lesões nas costas, e teve o celular furtado. Mesmo com boletim de ocorrência registrado, ele não recuperou o aparelho.

‌



Decisão judicial

Por todo o trauma, Rafael decidiu entrar com uma ação judicial contra o clube e o estádio, cobrando R$ 9 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais. Em primeira instância, a Justiça condenou os réus ao pagamento de R$ 14 mil. Nesta terça-feira (02), o TJMG publicou a manutenção da decisão. Em nota, o Atlético informou que recorreu da sentença.

