Macacos morrem com vírus da herpes no Parque das Mangabeiras, em BH Prefeitura da capital mineira pede que visitantes não alimentem os animais para se evitar a transmissão de doenças Minas Gerais|Pablo Nascimento e Mayara Folco, da RECORD Minas 22/04/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h03 )

Macacos morreram com herpesvírus no Parque Municipal de BH Reprodução/RECORD MINAS

Três micos-estrela morreram após contraírem o vírus da herpes, no Parque das Mangabeiras, cartão-postal da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Diante dos casos, a prefeitura montou uma campanha para orientar os visitantes a não alimentarem os animais, já que este é um dos principais meios de transmissão dos organismos que podem causar doenças. Apesar da gravidade dos quadros nos macacos, especialistas alertam que não há risco de morte para humanos.

Segundo a Fundação Municipal de Parques, uma quarta morte de primata foi registrada no local neste ano. O corpo do animal foi levado para análise no Centro de Triagem de Animais silvestres do IBAMA, mas os resultados não foram conclusivos para a presença ou não de herpesvírus.

O tipo de vírus identificado nos micos é o HSV-1, o mesmo vírus que causa as conhecidas feridas labiais em humanos. No entanto, enquanto em pessoas adultas a infecção geralmente causa sintomas leves, como bolhas na boca ou ao redor dos olhos, podendo até mesmo passar despercebida, nos pequenos primatas a situação é bem diferente. A infecção pode ser fatal para eles, conforme explica Clair Benfica, diretor de parques da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte.

“Esses animais que vivem nos parques urbanos têm uma relação afetiva com o ambiente habitado por nós. Ele vive. Não fica muito isolado. Tem proximidade com o ser humano. É um fator que também traz ameaça a ele, a medida em que ele recebe alimentação das pessoas, por amor. Essa ação, que parece ser inofensiva, causa problema”, explica.

Cartazes foram espalhados pelo parque alertando a população para evitar alimentar os animais silvestres. Os textos dão a seguinte explicação:

Os alimentos humanos fazem mal para a saúde dos animais;

Os animais silvestres são capazes de encontrar seu alimento nas matas e florestas;

Ao ingerir nosso alimento, os animais silvestres podem contrair ou transmitir doenças;

Atrapalha os animais a cumprir seu papel ecológico.

Além das mensagens explicativas, equipes da Fundação treinaram funcionários do parque e estão orientando os visitantes por meio de campanhas educativas.

“É importante destacar que, por se tratar de uma infecção comum, a doença apresenta poucos riscos para a população. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, por exemplo, 99% da população adulta já adquiriu imunidade na infância e na adolescência, tendo infecção assintomática ou em um único episódio, garantindo resistência ao vírus. Em caso de sintomas a orientação é buscar atendimento médico para o cuidado adequado”, ressaltou a prefeitura em nota.

