Tragédia de Mariana: 23 das 49 cidades afetadas abandonam acordo brasileiro de reparação Prefeitos alegam que valor e prazo negociados não atendem as demandas dos municípios e, assim, preferem tentar condenação na ação de Londres Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 07/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 20h08 )

Famílias de Bento Rodrigues ainda não receberam nenhuma casa prometida após tragédia de Mariana

Terminou nesta quinta-feira (06) o prazo para que as 49 cidades afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), aderisse à repactuação do acordo de reparação dos danos da tragédia. Do total, 26 municípios aderiram à proposta e 23 abandonaram o projeto. As prefeituras que ficaram de fora esperam ser ressarcidas por meio de uma ação que corre na Justiça de Londres.

“Essa decisão acontece, principalmente devido ao tempo de pagamento [na repactuação]. Demorou-se nove anos [desde a tragédia] para assinar o acordo. Agora, os prefeitos vão receber o dinheiro em 20 anos. Estamos falando de 29 anos para receber os valores, que são bem abaixo do que o Fórum de Prefeitos protocolou. O Fórum quer 11% do valor da repactuação, que daria cerca de R$ 17 bilhões para 49 município. Porém, na repactuação onde prefeitos não foram ouvidos, ficaram apenas cerca de R$ 6,1 bilhões, sendo uma parcela por ano, depositada em bancos e corrigidas apenas pela inflação”, justificou Juliano Duarte, prefeito de Mariana, sobre o motivo de não aderir à proposta.

As cidades que aderiram à repactuação precisaram abrir mão de outras ações na Justiça. Com isto, elas abandonaram o processo em Londres, que pede mais de R$ 230 bilhões para prefeituras, instituições, igrejas e comunidades afetadas.

“Além da não assinatura, todos os prefeitos entraram com uma ação civil publica contra a Vale, BHP e Samarco nesta semana”, completa Duarte.

‌



Veja a lista de cidades que não aderiram à repactuação:

1. Aimorés

‌



2. Alpercata

3. Belo Oriente

‌



4. Bom Jesus do Galho

5. Conselheiro Pena

6. Coronel Fabriciano

7. Galiléia

8. Governador Valadares

9. Ipaba

10. Itueta

11. Mariana

12. Naque

13. Ouro Preto

14. Periquito

15. Resplendor

16. São Domingos do Prata

17. São José do Goiabal

18. Tumiritinga

19. Aracruz

20. Baixo Guandu

21. Colatina

22. Marilândia

23. Sooretama

Veja a lista de cidades que aderiram à repactuação:

1 - Bugre

2 - Caratinga

3 - Córrego Novo

4 – Dionísio

5 - Iapu

6 - Marliéria

7 - Pingo D’Água

8 - Ponte Nova

9 - Rio Casca

10 - Rio Doce

11 - Santa Cruz do Escalvado

12 - Santana do Paraíso

13 - São Pedro dos Ferros

14 - Sem Peixe

15 – Sobrália

16- Barra Longa

17 – Fernandes Tourinho

18 – Ipatinga

19 – Raul Soares

20 – Timóteo

21 - Anchieta

22 - Conceição da Barra

23 - Fundão

24 - Linhares

25 - São Mateus

26 – Serra