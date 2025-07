Van escolar que trafegava em alta velocidade capota e deixa duas crianças feridas em MG Segundo o motorista do veículo, ele teria perdido o controle da van por causa da poeira levantada por um veículo e capotado em seguida Minas Gerais|Verônica Reis*, da RECORD MINAS 09/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h59 ) twitter

Veículo transportava 15 crianças no momento do acidente; duas delas ficaram feridas e receberam atendimento médico Reprodução/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Uma van escolar capotou, no início da manhã desta quarta-feira (09), na rodovia BR-365, em Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 15 crianças e o motorista. Duas delas ficaram feridas, uma com dores no tórax e outra com dores na região da coluna.

Ainda de acordo com os militares, as demais crianças que estavam no veículo não sofreram ferimentos, apenas ficaram assustadas com o ocorrido. As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para uma unidade hospitalar, para avaliação médica.

A van envolvida no acidente estava credenciada para realizar o transporte escolar no município. De acordo com a PM (Polícia Militar), as crianças são alunas da Escola Municipal Dom Bosco e estavam a caminho da instituição quando o motorista teria perdido o controle do veículo por causa da poeira levantada por um veículo à frente e capotado em seguida.

Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a análise do tacógrafo da van constatou que o veículo estava a 100 km/h no momento do acidente, velocidade considerada incompatível com as condições da estrada de terra onde o fato ocorreu.

‌



*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio.

