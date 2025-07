RECORD nos Bairros leva diversão e prêmios para a Praça do Confisco, em Belo Horizonte Participantes poderão aproveitar serviços, músicas e o sorteio de um caminhão de prêmios; veja programação Minas Gerais|Do R7 09/07/2025 - 10h54 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD nos Bairros acontece no dia 19 de julho, na Praça do Confisco, de 8h às 12h; veja programação Reprodução/Record Minas

A Praça do Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai receber a RECORD nos Bairros, no dia 19 de julho, a partir 8h até 12h. O evento leva um pedacinho da TV para a região, com a presença de apresentadores e repórteres e a gravação do Balanço Geral MG direto da praça.

Além disso, os participantes podem aproveitar serviços, como a emissão da segunda via de certidões, músicas e sorteios. Confira tudo que vai acontecer:

Serviços

Emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito): oferecido pelo Recivil (Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais), é preciso levar documento de identificação e comprovante de endereço.

Beleza: corte de cabelo e esmaltação oferecidos pela equipe da Embelleze.

Vagas de Emprego: tenda com vagas de emprego oferecidas pelo Supermercados BH.

Saúde: na abertura, alongamentos para todas as idades. Além disso, a Drogaria Araújo vai realizar a aferição de pressão e exames de glicemia. Já a Prefeitura de Belo Horizonte vai promover vacinação contra a gripe, avaliações em saúde bucal, orientações de prevenção à dengue e outras arboviroses.

Lazer: uma rua de lazer, montada pelo SESC, contará com brinquedos infláveis para a criançada.

Além disso, a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) promoverá ações do Procon, do SINE (Sistema Nacional de Emprego), da ferramenta GO BH e da Sala Mineira do Empreendedor.

RESUMO DA NOTÍCIA A Praça do Confisco receberá a RECORD nos Bairros em 19 de julho, das 8h às 12h.

Os participantes poderão aproveitar serviços como emissão de segundas vias de certidões e apresentações musicais de quatro bandas.

Um caminhão de prêmios, com produtos essenciais para mobiliar a casa, será sorteado no evento.

Outros prêmios incluem uma Smart TV de 50” e diárias em hotel do SESC. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Música

Além das tendas com serviços, quatro bandas vão agitar o nosso sábado, com ritmos variados do axé ao funk. Vocês podem esperar muita animação dos Baianeiros, do Arthur Belmonte, da Hannah Quaresma e do MC Caro, talento local direto do bairro Confisco.

Sorteios e brindes

Os participantes também podem concorrer a brindes. Em comemoração ao 29º aniversário do Supermercados BH, a rede vai distribuir brindes e 29 vale-compras de R$500. Além disso, um caminhão de prêmios, com produtos essenciais para mobiliar a casa, será sorteado no evento.

‌



O ganhador vai receber batedeira, micro-ondas, mixer, conjunto de panelas, sanduicheira, fogão, ferro de passar a vapor, liquidificador, cama box queen, smart tv 40”, lavadora de roupas, sofá retrátil, guarda roupas para casal, fritadeira air fryer e uma geladeira duplex.

Além disso, Valenet vai sortear uma Smart TV de 50”, a APVS um vale combustível de R$ 500 e a Drogaria Araújo uma cesta de produtos.

‌



O SESC também vai premiar um dos participantes. O sortudo terá direito a duas diárias em hotéis da empresa em Minas Gerais com direito a café da manhã, nas unidades de Ouro Preto, Venda Nova, Contagem ou Poços de Caldas.

Praça do bairro Confisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai receber a RECORD nos Bairros Reprodução/Record Minas

Informações

Data: 19/07/2025

‌



Horário: 08h às 12h

Local: Praça do Confisco - rua G, 265 - Conjunto Confisco, Belo Horizonte/MG.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp