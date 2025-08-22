Veja esquema especial de trânsito e transporte para a 10ª Virada Cultural em BH Objetivo é garantir a segurança de motoristas, passageiros, pedestres e participantes do evento Minas Gerais|Do R7 22/08/2025 - 10h08 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h08 ) twitter

Alterações estarão disponíveis em tempo real nos aplicativos de trânsito Divulgação/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar uma operação especial de trânsito e transporte no Centro da capital mineira durante a 10ª edição da Virada Cultural, que acontece neste fim de semana. O objetivo é garantir a segurança de motoristas, passageiros, pedestres e participantes do evento, além de facilitar os deslocamentos na região.

A partir das 8h desta sexta-feira (22), algumas vias começam a ser interditadas pela BHTrans para a montagem dos palcos e estrutura do evento. As alterações estarão disponíveis em tempo real nos aplicativos de tráfego Waze e Google Maps. Além disso, faixas serão instaladas para orientar os motoristas sobre os bloqueios e os desvios.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, vão atuar em pontos estratégicos para monitorar, fiscalizar e orientar os condutores. As intervenções estarão concentradas nas proximidades das praças da Estação, Rui Barbosa, Raul Soares e Fuad Noman, além do Parque Municipal, Viaduto Santa Tereza, Avenida Assis Chateaubriand e ruas da Bahia e dos Guaicurus.

Bloqueios principais

As interdições serão escalonadas:

Sexta-feira (22)

A partir das 8h

Interdição da Rua da Bahia, entre a Avenida do Contorno e a Rua dos Guaicurus

A partir das 20h

Interdição da Rua dos Guaicurus entre a Rua Aarão Reis e a Avenida dos Andradas;

Interdição da Rua dos Guaicurus, entre as ruas da Bahia e Espírito Santo.

Sábado (23)

A partir das 14h

Interdição parcial na Avenida dos Andradas (sentido rodoviária) para montagem das barracas;

Interdição parcial na Rua do Caetés, entre a Avenida dos Andradas e a Rua da Bahia, para instalação dos banheiros.

A partir das 16h -

Interdição da Avenida dos Andradas, entre a Rua dos Carijós e a Avenida do Contorno (sentido Rodoviária);

Interdição da Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Carandaí e a Praça Sete (sentido rodoviária);

Interdição da Avenida Assis Chateaubriand (Viaduto Santa Tereza), entre as ruas da Bahia e Tabaiares. Será mantido corredor de segurança para acesso das viaturas e veículos de emergência;

Interdição da Rua dos Caetés, entre a Avenida do Andradas e a Rua Espírito Santo;

Interdição da Rua da Bahia, entre a Rua dos Guaicurus e a Avenida Afonso Pena;

Interdição da Rua dos Tamoios, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua da Bahia;

Interdição da Rua dos Tupinambás, entre a Avenida Amazonas e a Rua dos Tupinambás;

Será criada uma ciclovia operacional na Avenida Amazonas, entre a Praça Raul Soares e Praça Sete, com sinalização no canteiro central.

Domingo (24)

As interdições para a Feira de Artesanato (Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Amazonas e Carandaí) estarão ativas durante o domingo da Virada Cultural.

Segunda-Feira (25)

As interdições permanecem até o fim dos eventos e a desmontagem da estrutura está prevista para ser realizada até as 4h de segunda-feira (25).

Os acessos à área hospitalar estarão liberados e devem ser preservados para viaturas de emergência.

Desvios

Av. Amazonas - Av. dos Andradas: Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas.

Av. Amazonas - Assis Chateaubriand: Av. Amazonas, Rua dos Tamoios, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro - Av. Assis Chateaubriand: Av. Álvares Cabral, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro - Av. Afonso Pena: Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Afonso Pena.

Av. Afonso Pena - Viaduto Leste: Av. Afonso Pena, Rua Pernambuco, Av. Carandaí, Rua do Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Viaduto Leste.Av. dos Andradas - Av. do Contorno: Av. dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno.

Rua dos Caetés - Av. Assis Chateaubriand: Rua dos Caetés, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Rua Ceará, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Transporte coletivo e alternativas

Para atender ao público, a PBH vai reforçar a frota de ônibus durante a madrugada, especialmente nas linhas que atendem às estações São Gabriel, Vilarinho, Pampulha, Venda Nova, Diamante e Barreiro. As estações do Move nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado também vão funcionar sem interrupção.

Em contrapartida, algumas linhas terão itinerários e pontos de embarque/desembarque alterados a partir das 14h de sábado (23). Confira os quadros de horários das linhas no Portal da PBH e planeje a ida e volta do evento.

O metrô vai operar normalmente, entre 5h15 e 23h. Também será criado um ponto de táxi exclusivo na Rua dos Tupinambás, entre a Rua da Bahia e a Avenida dos Andradas.

Recomendações

A prefeitura orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizarem o transporte coletivo. Para agilizar o embarque, a recomendação é usar o cartão BHBUS.

A programação completa da Virada Cultural está disponível no portal da PBH.

