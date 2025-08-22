Eleições 2026 em MG: Cleitinho tem 28% das intenções de voto, e Kalil aparece com 16% Pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais, e nível de confiança é de 95% Minas Gerais|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cleitinho lidera com 28% das intenções de voto para governador de MG nas eleições de 2026.

Alexandre Kalil aparece em segundo lugar com 16% das intenções.

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores e tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais.

Aprovação do atual governador Romeu Zema cai para 55%, enquanto a desaprovação aumenta para 35%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cleitinho e Kalil aparecem, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nas intenções de voto Jefferson Rudy/Agência Senado - 20.8.2025 e Divulgação / Coligação Coragem e Trabalho

O levantamento da Quaest, divulgado nesta sexta-feira (22), aponta o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança das intenções de voto para o governo de Minas Gerais em 2026, com 28%. Em segundo lugar aparece o empresário Alexandre Kalil (sem partido), com 16%.

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Intenções de voto para governador de MG em 2026

Cleitinho (Republicanos): 28%

Alexandre Kalil (sem partido): 16%

Rodrigo Pacheco (PSD): 9%

Mateus Simões (Novo): 4%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 26%

Detalhes

Cleitinho lidera em todos os recortes de segmentos, com vantagem mais expressiva entre:

Eleitores de 31 a 50 anos: 36%

Eleitores com renda superior a cinco salários mínimos: 33%

Avaliação do governo

O levantamento também indica que a gestão do atual governador Romeu Zema é aprovada por 55% dos entrevistados, enquanto 35% a desaprovam. Outros 10% não souberam ou não responderam.

Em relação a levantamentos anteriores, houve redução na aprovação e aumento na rejeição. Em fevereiro de 2025, Zema registrava 62% de aprovação e 30% de desaprovação. Em agosto, os índices passaram para 55% e 35%, respectivamente.

Sucessão

A pesquisa ainda perguntou se Zema deveria indicar um sucessor para o governo do estado.

Para 48% dos eleitores, ele não deve escolher um sucessor, enquanto 46% aprovam a possibilidade. Outros 6% não souberam ou não responderam.

Eleições

Em outubro de 2026, eleitores de todo o Brasil voltarão às urnas para escolher deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República.

Além disso, definirão os rumos da política nacional e estadual para os quatro anos seguintes, em um pleito que deve mobilizar milhões de brasileiros.

