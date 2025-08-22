Eleições 2026 em MG: Cleitinho tem 28% das intenções de voto, e Kalil aparece com 16%
Pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais, e nível de confiança é de 95%
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O levantamento da Quaest, divulgado nesta sexta-feira (22), aponta o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança das intenções de voto para o governo de Minas Gerais em 2026, com 28%. Em segundo lugar aparece o empresário Alexandre Kalil (sem partido), com 16%.
A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Veja mais
Intenções de voto para governador de MG em 2026
- Cleitinho (Republicanos): 28%
- Alexandre Kalil (sem partido): 16%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 9%
- Mateus Simões (Novo): 4%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 26%
Detalhes
Cleitinho lidera em todos os recortes de segmentos, com vantagem mais expressiva entre:
- Eleitores de 31 a 50 anos: 36%
- Eleitores com renda superior a cinco salários mínimos: 33%
Avaliação do governo
O levantamento também indica que a gestão do atual governador Romeu Zema é aprovada por 55% dos entrevistados, enquanto 35% a desaprovam. Outros 10% não souberam ou não responderam.
Em relação a levantamentos anteriores, houve redução na aprovação e aumento na rejeição. Em fevereiro de 2025, Zema registrava 62% de aprovação e 30% de desaprovação. Em agosto, os índices passaram para 55% e 35%, respectivamente.
Sucessão
A pesquisa ainda perguntou se Zema deveria indicar um sucessor para o governo do estado.
Para 48% dos eleitores, ele não deve escolher um sucessor, enquanto 46% aprovam a possibilidade. Outros 6% não souberam ou não responderam.
Eleições
Em outubro de 2026, eleitores de todo o Brasil voltarão às urnas para escolher deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República.
Além disso, definirão os rumos da política nacional e estadual para os quatro anos seguintes, em um pleito que deve mobilizar milhões de brasileiros.
Perguntas e respostas
Qual é a liderança nas intenções de voto para o governo de Minas Gerais em 2026?
O senador Cleitinho (Republicanos) lidera as intenções de voto com 28%, seguido pelo empresário Alexandre Kalil (sem partido), que aparece com 16%.
Quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa e qual é o nível de confiança?
A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais, realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Como está a aprovação da gestão do atual governador Romeu Zema?
A gestão do governador Romeu Zema é aprovada por 55% dos entrevistados, enquanto 35% desaprovam. Outros 10% não souberam ou não responderam.
Como a aprovação de Zema se compara a pesquisas anteriores?
Comparado a pesquisas anteriores, houve uma queda na aprovação e um aumento na rejeição. Em fevereiro de 2025, Zema tinha 62% de aprovação e 30% de desaprovação. Em agosto, esses índices mudaram para 55% de aprovação e 35% de desaprovação.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp