Socos e facadas: o que se sabe do caso da criança estuprada após promessa de ganhar brinco em Minas Menina relatou que foi atraída pelo homem, de 35 anos, e levou golpes até desmaiar antes de ser violentada Minas Gerais|Túlio Lopes, da RECORD MINAS 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 )

Interior da casa do suspeito, após agressões e luta corporal Reprodução/RECORD Minas

A Polícia Civil investiga o caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada na tarde desse domingo (6), no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a vítima, o autor, de 35 anos, prometeu que a daria uma cartela de brincos, caso ela entrasse na casa dele. A vítima entrou e foi agredida com socos na cabeça até desmaiar. Em seguida, ela foi violentada sexualmente.

Buscas pela criança

Segundo a Polícia Militar, a criança estava brincando com a sobrinha, de 6 anos, na rua de casa, quando foi abordada pelo suspeito, de 35 anos.

A menina seguiu com ele e a família notou o desaparecimento dela minutos depois. A irmã da vítima — e mãe da menininha de 6 anos que estava com ela — começou a gritá-la pela rua, mas não a encontrou. Desesperada, a irmã chamou o pai da menina para que ele ajudasse a procurá-la.

Os dois encontraram um batom na porta da casa do suspeito que seria da criança. O pai começou a chamar pela menina e ouviu ela gritando por socorro. O pai arrombou a porta da casa e encontrou a menina e o autor sem roupa.

Suspeito

O suspeito pegou uma faca e ameaçou matar a criança. Nesse momento, o pai da vítima atacou o homem e os dois entraram em luta corporal. Uma outra criança de 14 anos, que também estava à procura da vítima, entrou na casa e acabou ferida pela faca durante a briga.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar os fatos e que uma equipe está em diligência para localizar o suspeito. Ainda a Polícia, ele é investigado por lesão corporal e estupro de vulnerável. A investigação está em andamento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte.

Atendimento médico

A vítima foi encontrada com escoriações pelo corpo e marcas de agressões. À irmã ela contou que desmaiou após levar socos na cabeça. A criança ainda narrou que o autor ofereceu uma cartela de brincos de presente, mas disse que ela tinha que ir buscar na casa dele.

A menina foi levada para o Hospital Odilon Bherens, na região Centro-Sul de BH, e passou por atendimento médico e psicológico. Ela realizou um exame de tomografia no crânio por conta das agressões.

A vítima também fez exames que confirmaram lesões nas partes íntimas. Ela tomou a medicação indicada para casos de violência sexual. A mãe a acompanhou durante todo o atendimento médico. A vítima já teve alta.

