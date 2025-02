Cadastro de produtores de dendê no Pará deve ser atualizado até 31 de janeiro Medida visa regulamentar o trânsito de cachos de frutos frescos, conforme portaria de 2023 Agro Record Pará|Do R7 27/01/2025 - 13h13 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h13 ) twitter

A atualização do cadastro de produtores de dendê no Pará, feita pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (ADEPARÁ), vai até o dia 31 de janeiro.

O objetivo é atender à portaria número 6143 de 2023, que regulamenta o trânsito de cachos de frutos frescos de dendê produzidos no Estado, garantindo a rastreabilidade e a segurança sanitária da produção.