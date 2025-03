Governo lança programa de regularização de dívidas para agricultores familiares Iniciativa oferece descontos de até 80% e facilita o acesso ao crédito rural, beneficiando milhões de agricultores Agro Record Pará|Do R7 17/03/2025 - 15h03 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h03 ) twitter

O Governo Federal lançou um programa de regularização de dívidas para agricultores familiares, oferecendo descontos de até 80% e facilitando o acesso ao crédito rural.

Com quase seis milhões de agricultores familiares no Brasil, mais de um milhão e meio enfrentam dificuldades financeiras. A iniciativa tem como objetivo ajudar esses produtores a refinanciar suas dívidas e retomar a produção de alimentos, além de ampliar o acesso ao PRONAF e promover a sustentabilidade econômica.

Agricultores com operações de crédito entre 2012 e 2022 podem participar, bastando comparecer a uma agência do Banco da Amazônia com documentos de identidade e CPF.