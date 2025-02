Mudanças climáticas aumentam preços de frutas no Pará Cupuaçu está entre os itens mais caros devido às variações no clima, segundo estudo do DIEESE Agro Record Pará|Do R7 17/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h34 ) twitter

As mudanças climáticas têm afetado os preços dos produtos regionais no Pará. Um balanço recente do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apontou aumento nos últimos meses, com destaque para o cupuaçu, que ficou entre os itens mais caros.

O estudo mostra como as condições climáticas influenciam diretamente o valor das mercadorias locais.