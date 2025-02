Pará lidera produção de mandioca no Brasil Carla Moura conhece produtora que une cultivo familiar e produção artesanal de farinha Agro Record Pará|Do R7 20/01/2025 - 17h29 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h29 ) twitter

O estado do Pará é líder na produção de mandioca no Brasil, com grande parte da produção vindo da agricultura familiar.

A repórter do Agro Record, Carla Moura, visitou a cidade de Santa Izabel, para conhecer de perto uma produtora que, além de cultivar mandioca, também produz farinha artesanal, destacando a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento local e para a economia do estado.