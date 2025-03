Produtor de Minas Gerais investe na soja e enfrenta desafios climáticos e pragas Dennis e especialista discutem as expectativas de produtividade e os riscos para a colheita de soja em 2025 Agro Record Pará|Do R7 10/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h33 ) twitter

Dennis, um produtor de Minas Gerais, compartilha sua transição da banana para a soja, com 1.500 hectares dedicados ao cultivo dessa importante commodity. Ele discute suas expectativas de produtividade e os desafios enfrentados, como a ferrugem asiática e as condições climáticas adversas.

Marcelo, engenheiro agrônomo com 25 anos de experiência, destaca a soja como um dos pilares do agronegócio brasileiro, responsável por mais de 40% das exportações do setor. A entrevista também explora as estratégias de venda adotadas e os riscos climáticos que podem impactar a colheita prevista para fevereiro.