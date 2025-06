Cantor Wanderley Andrade sofre acidente na PA-370 O veículo em que ele estava capotou na pista e, apesar da gravidade do acidente, Wanderley teve apenas escoriações leves Pará Record|Do R7 26/06/2025 - 20h34 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h34 ) twitter

O cantor Wanderley Andrade sofreu um acidente de carro na PA-370, enquanto se dirigia para um evento em Altamira (PA). O veículo em que ele estava capotou na pista e, apesar da gravidade do acidente, Wanderley teve apenas escoriações leves. O cantor seguirá com a agenda de shows. O motorista do carro, no entanto, está internado em estado mais delicado.