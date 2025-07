Projeto social transforma crianças em campeões de jiu-jítsu A iniciativa, mantida por uma academia, oferece uma alternativa à criminalidade, promovendo disciplina e sonhos de campeonatos Pará Record|Do R7 02/07/2025 - 20h51 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h51 ) twitter

No bairro do Guamá, em Belém (PA), um projeto social está mudando vidas ao ensinar jiu-jítsu para crianças de famílias de baixa renda. Com 37 troféus e várias medalhas, jovens atletas, como Enzo, de 6 anos, estão se destacando em competições nacionais e internacionais. O projeto, mantido por uma academia, oferece uma alternativa à criminalidade, promovendo disciplina e sonhos de campeonatos.