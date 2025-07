Verão amazônico chega com sol e chuvas em Belém A transição do inverno traz pancadas de chuva à tarde e à noite, com ventos e trovões Pará Record|Do R7 02/07/2025 - 20h49 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h49 ) twitter

O verão amazônico chega com sol e chuvas em Belém (PA), segundo o INMET. A transição do inverno traz pancadas de chuva à tarde e à noite, com ventos e trovões. No Pará, o interior terá tempo seco, ideal para descanso, enquanto o norte ainda verá chuvas leves. O sul enfrentará calor extremo e risco de incêndios, com temperaturas até 40°C.