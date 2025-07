Veraneio movimenta terminais rodoviários e hidroviários no Pará O fluxo de passageiros aumentou em 35% no primeiro fim de semana Pará Record|Do R7 04/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h47 ) twitter

O primeiro fim de semana do veraneio no Pará já está movimentando terminais rodoviários e hidroviários, com aumento de 35% no fluxo de passageiros. Destinos como Marajó e Mosqueiro têm sido os mais procurados, enquanto passagens para Marabá, Salinópolis e Cametá encareceram. A frota de ônibus para Mosqueiro foi reforçada e a passagem será gratuita aos domingos.