Parque da Cidade inaugura primeira colônia de férias pública do Brasil Com 14 ambientes para esporte, lazer e cultura, o parque é uma opção popular para as férias escolares

Pará Record|Do R7 03/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 03/07/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share