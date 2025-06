Integrantes de grupo folclórico morrem após canoa naufragar no Rio Tapajós Elinaldo Souza e Gabriel Amaral estavam voltando de uma apresentação cultural na comunidade Capiranga, em Juruti (PA) Pará Record|Do R7 26/06/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h37 ) twitter

Uma canoa que transportava um grupo folclórico afundou no Rio Tapajós, em Juruti (PA), e deixou dois mortos. As vítimas, que voltavam de uma apresentação cultural na comunidade Capiranga, foram identificadas como Elinaldo Souza e Gabriel Amaral. As autoridades estão investigando as causas do acidente.