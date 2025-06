Criminoso faz funcionários reféns durante assalto a farmácia em Belém As negociações com o suspeito, identificado como ‘Alex’, vulgo ‘Bob Louco’, duraram cerca de 4 horas; ele resistiu à prisão e precisou ser neutralizado Pará Record|Do R7 27/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um assalto com reféns aconteceu na tarde de hoje (27) em uma farmácia na Avenida Augusto Montenegro, em Belém (PA). As negociações com o criminoso, identificado como ‘Alex’, vulgo ‘Bob Louco’, duraram cerca de 4 horas. O suspeito resistiu à prisão e foi neutralizado com disparos não letais. Segundo informações, ele alegou querer ser morto pela polícia porque estava sendo ameaçado por facções.