Preso pelo assassinato de Marielle, Chiquinho Brazão tem salário de R$ 44 mil e 27 assessores Também detido, irmão do deputado, conselheiro do Tribunal de Contas do RJ Domingos Brazão, recebeu R$ 73 mil neste mês

Alto contraste

A+

A-

Chiquinho e Domingos foram presos nesse domingo Chiquinho e Domingos foram presos nesse domingo (Câmara dos Deputados — Arquivo e Flickr/Reprodução — Arquivo)

Presos nesse domingo (25) suspeitos de mandar matar a vereadora pelo Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e o motorista dela, Anderson Gomes, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão recebem salários de R$ 44 mil e R$ 39 mil. Eles exercem as funções de deputado federal e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do RJ, respectivamente. O terceiro suspeito, delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa de Araujo Junior, teve contracheque de R$ 52,342,11 em fevereiro, com ganhos líquidos de R$ 32,066.78.

Chiquinho Brazão

O deputado Chiquinho Brazão, 62 anos, conta com 27 assessores parlamentares. Ele tem à disposição R$ 125.478,69 de verba de gabinete para serem gastos com assuntos relacionados ao mandato parlamentar.

Chiquinho era vereador em 2018, ano do assassinato de Marielle e Anderson. Naquele ano, ele foi eleito ao mandato federal com 25.817 votos pelo Avante. Em 2022, foi reeleito com 77.367 votos pelo União Brasil — que decidiu expulsar o parlamentar no mesmo dia da prisão.

Domingos Brazão

Neste mês, Domingos Brazão, 59 anos, recebeu uma remuneração líquida de R$ 73.480 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, incluindo adicional de férias. Os dados são da própria entidade.

O cargo de conselheiro, para o qual ele foi eleito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2015, é vitalício. Antes de ocupar a posição, ele foi vereador na cidade do Rio de Janeiro por um mandato (1997 a 1999) e deputado estadual por cinco mandatos (1999 a 2015).

Entre 2017 e 2022, Domingos ficou afastado do cargo por suspeita de corrupção, mas recebendo salários. Ele chegou a ser preso pela Operação Quinto do Ouro, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Rivaldo Araújo Junior

O delegado da Polícia Civil do RJ Rivaldo Barbosa de Araújo Junior, 54 anos, é concursado no cargo, com remuneração mensal fixa de mais de R$ 52 mil. Ele chegou a ser chefe da corporação, cargo que assumiu em 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Araújo Junior cursou direito pelo UniSuam (Centro Universitário Augusto Motta) em 1997, e MBA em Inteligência e Estratégia na Universidade Salgado de Oliveira. Acumulava desde 2003 as funções de delegado com as de professor de direito penal e coordenador-adjunto do curso de graduação em direito na Universidade Estácio de Sá. Ele foi demitido publicamente pela instituição de ensino superior nesse domingo, depois da prisão.

Perdas dos cargos públicos

No caso de Chiquinho, a Câmara dos Deputados dará a palavra final sobre a manutenção da prisão e é responsável por decidir pela cassação do mandato, requerida pelo PSOL.

Domingos pode ser aposentado compulsoriamente do posto de conselheiro. Araújo Junior está sujeito a processo administrativo disciplina que pode levar à demissão do cargo público efetivo que ocupa.